¿Qué es un ERP y para qué sirve?

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa, básicamente es una arquitectura de software para empresas que facilita e integra la información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos de una empresa. En la mayoría de los negocios online, esto hace referencia a todo el tema de la facturación, gestión de pedidos y envíos, así como datos de los clientes, del personal, distribuidores y otros. Actualmente, un ERP se ha convertido en un aspecto fundamental en la elaboración y gestión de una estrategia empresarial.

Los objetivos principales de los sistemas ERP son:

Optimización de los procesos empresariales.

Acceso a la información.

Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.

Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.

¿Son apropiados los software de ERPs para todas las empresas? ¿Incluso para las tiendas online?

Un ERP puede constituir un gran impulso a la economía de una empresa, al ser adaptada con ciertos patrones de calidad y estructurabilidad al mercado en el que compite. Es decir, contribuye a conocer mejor la verdadera capacidad de la empresa, y estructurar en torno a eso.

Los beneficios que puede aportar una herramienta de ERP se resume en la resolución de los problemas contables, mercantil o fiscal de la empresa. Asimismo, puede permitir un mayor control contable, inmovilizado, conciliación bancaria, liquidación de impuestos,etc…

Las características destacables de los sistemas ERP son:

Base de datos centralizada.

Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando las operaciones.

En un sistema ERP los datos se capturan y deben ser consistentes, completos y comunes.

Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de sus procesos para alinearlos con los del sistema ERP.

Algunos de los ERPs más conocidos son:

SAP, PeopleSoft, Oracle, Bann, J.D.Edwards, SAGE, y Navisión

¿No hay nada malo? ¿Todo es maravilloso?

Por supuesto que no. Lo “malo” que tiene los sistemas software ERP es que todo está ya creado y es más la empresa la que adapta sus procesos al sistema más que a la inversa, o se puede adaptar, pero con un alto coste, y eso nos lleva a una gran pregunta: ¿Es aconsejable hacerlo?.

La verdad es que imponer un software ERP a posteriori puede ser un gran error, sobre todo para empresas cambiantes y altamente descentralizadas, de ahí la diversidad de soluciones sectoriales que están surgiendo en estos últimos tiempos lo que deriva en una oferta masiva e intoxicada de algo que la gran mayoría del público aún no está acostumbrada a emplear, lo que a su vez, implica nuevos cambios empresariales que, pueden desencadenar desestructuración del ritmo de trabajo, tiempos de espera interminables, ralentización al realizar las tareas…vamos, que al final, como se suele decir, es peor el remedio que la enfermedad.

Esto significa que, la gente del departamento de recursos humanos, ventas y marketing, entre otras, tiene que ponerse de acuerdo con los de distribución y fabricación (en caso de que la hubiese). Normalmente, cada uno de estas áreas tiene su preferencia o está usando una herramienta de acuerdo a las formas de trabajo en particular del departamento. Lo que el ERP hace es combinar todos estos sistemas en un solo paquete de software integrado que ejecuta una sola base de datos de tal manera que varios departamentos puedan intercambiar, acceder y actualizar información y comunicarse con los otros departamentos más fácilmente. Todo suena fantástico, pero el problema, es que esto acarrea un montón de problemas como consecuencia de esa centralización. Todos tienen que cambiar su manera de trabajar, de estructurar la información y de recopilar los datos. Implica tantos cambios que, la empresa se tendrá que enfrentar a un periodo de tiempo en el que su credibilidad se verá puesta en duda, debido a la ineficiencia temporal del servicio. Y eso, en época de crisis, como en la que estamos inmersos, es algo que pocas empresas se pueden permitir.

Básicamente, los problemas radican en el complejo proceso de cambio que todos los miembros de la empresa tienen que asumir y que, a priori, solo les proporcionará más problemas y mayor trabajo, pero que, a la larga, permitirá una gestión más eficaz de los procesos empresariales.

Por estas razones, a no ser que tengas una empresa grande, lo mejor es optar por otras soluciones. Los costes tan elevados de un ERP junto a la complejidad de uso de estos, puede ser un error importante si eres una empresa pequeña o incluso mediana.

¿No hay alguna alternativa a un software de ERP?

De nuevo, la respuesta es sí.

Existen muy diversas maneras de estructurar la actividad de una empresa, y una de ellas es mediante los softwares de gestión.

Una tienda online, dependiendo de su tamaño, podrá verle la utilidad a un ERP, pero también, como es lógico, le verá todos los aspectos negativos como consecuencia de trabajar de manera diferente. Por ejemplo, si tienes una tienda Prestashop, es más que probable que tengas problemas para conectar tu ERP a tu tienda online. De hecho, lo más seguro es que tengas que contratar los servicios de un tercero para que te ayuden a hacerlo.

Pero esto puede tener un alto coste, ya que conectar dos bases de datos totalmente diferentes es complejo. Eso unido al alto coste de un ERP, hace que no sea la mejor opción para empresas pequeñas o incluso medianas.

Sin embargo, con un software de gestión perfectamente adaptado a tu tienda Prestashop, podrás realizar todas las mismas tareas, de manera cómoda, y sin tantos cambios.

Trabajando junto a comerciales online, hemos intentado crear una aplicación que gestione todos los procesos del día a día de una pequeña o mediana empresa, para las cuales un Dynamics GP ERP es demasiado, ya sea por su complejidad de uso o por el alto coste de este tipo de aplicaciones.

Lo que buscábamos es un software que suponga una herramienta avanzada para el propietario de una tienda Prestashop. Algo que le permita ir más allá como empresa. Y a esa solución, la llamamos inialmente Innovashop [Everywhere]. Tras varias versiones de esta herramienta y gracias al feedback de los clientes, el programa fue creciendo, pasando a ser una herramienta de gran utilidad para una gran cantidad de comerciantes multi-canal. Desde hace ya algún tiempo esta herramienta pasó a llamarse InnovaCommerce, integrando en ella un Terminal Punto de Venta (TPV) y lo que ya podemos considerar como un ERP, aunque aún no tan completo en funcionalidades como los mencionados más arriba, pero mucho más sencillo en uso también al no disponer de decenas de funcionalidades que al final no utiliza nadie uy por tanto también más económico.

¿Qué proporcionaría InnovaCommerce a mi empresa?

InnovaCommerce se ha centrado en simplificar las tareas de gestión tanto del negocio online como del offline, con el uso de una única base de datos y potenciando ambos ámbitos del negocio con herramientas que permitirán centrarse en lo verdaderamente importante para un negocio, el ganar dinero con los menores costes posibles.

Gestión de la tienda: Clientes, pedidos y facturas, compras y recepciones, número de serie/lote, presupuestos, impuestos y reglas…

Gestión del catálogo: imágenes, características y valores, fabricantes, proveedores, grupos, atributos…

Gestión del terminal de punto de venta: Gestión de TPV, cierre y totalización, diseño de informes, albaranes, facturas…

Gestión de proveedores, pedidos, stocks, etc…

Gestión de almacenes, picking, embalado de pedidos, etc…

Facturación con varias series, asientos contables, modelos de hacienda, …

Y muchas más cosas gracias a sus potentes funcionalidades.

Y todo desde el mismo software y sin tener que adaptar los procesos de trabajo a uno nuevo. Trabajarás de la misma forma, ya que InnovaCommerce trabaja de forma muy parecida a Prestashop, por lo que no te supondrá un esfuerzo muy grande comprender su funcionamiento.

Es una solución más funcional y efectiva que utilizar uno de esos complejos ERPs, que no están creados para comercios online con comercio físico, ya que evitará cambios innecesarios a empresas, que por un volumen o capacidad pequeños, no precisan de la complejidad de un sistema fuertemente centralizado como un ERP, principalmente, porque ya tienen casi todas las tareas centralizadas al ser una pequeña o mediana empresa.

