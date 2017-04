Recientemente se concedieron dos patentes a Google que pintaban una imagen muy interesante del futuro de la búsqueda. Estas patentes son:

Detectar y corregir posibles errores en el comportamiento del usuario en materia de posicionamiento seo

Compra guiada a través de smartphone

Antes de sumergirnos, siento que es necesario señalar que tener una patente concedida no significa que Google implementará todo (o incluso cualquier cosa) contenido en él; Sin embargo, ilustra las áreas que están considerando y está dispuesto a invertir mucho tiempo y dinero en la protección.

Dicho esto, estas dos patentes contienen ideas y tecnologías que reflejan fuertemente la dirección en la que se dirige actualmente Google, y apuntan a una estrategia de monetización más fuerte en dispositivos móviles y de voz.

En esta serie de dos partes, le llevaré a través de algunos de los puntos clave de cada patente. Entonces, voy a hablar de cómo la información de estos a las patentes se combina para pintar un cuadro de un futuro donde la búsqueda y la realización de tareas es muy diferente de lo que es hoy en día.

En este artículo, me voy a centrar en la primera patente de http://marketing-digital.com.ar/, “Detectar y corregir posibles errores en el comportamiento del usuario”. Para tener una idea del alcance completo de lo que el departamento de marketing digital de Google está recibiendo aquí, he destacado extractos de las secciones clave De la patente, seguido de mi evaluación de esas secciones.

Abstracto

Se describe un sistema informático que predice una acción futura a ser tomada por un usuario de un dispositivo informático y determina, basándose en información contextual asociada con el dispositivo informático, una acción actual que está tomando el usuario. El sistema de computación determina, en base a la acción actual, un grado de probabilidad de que el usuario pueda tomar la acción futura y predecir, basándose en el grado de probabilidad, que el usuario no podrá tomar la acción futura. El sistema informático envía información al dispositivo informático indicando que la acción actual que está tomando el usuario llevará al usuario a no ser capaz de tomar la acción futura.

En resumen, entendemos que Google tiene la intención de tener en cuenta lo que estamos haciendo actualmente y poner eso en el contexto de tareas que es probable que hagamos en el futuro. Si es probable que una acción actual interfiera con una tarea futura esperada, se notificará al usuario a través de su dispositivo. El resumen no incluye lo que ocurrirá cuando se produzca ese evento, así que tendremos que seguir leyendo.

Fondo

Algunos dispositivos informáticos (por ejemplo, un dispositivo portátil o un teléfono móvil) pueden funcionar como asistentes personales configurados para ejecutar consultas de búsqueda o notificar a los usuarios acerca de los próximos vuelos, atracciones cercanas y otra información que pueda ser de interés para un usuario . Por ejemplo, un dispositivo informático puede tener acceso a un calendario digital de un usuario y el dispositivo informático puede alertar al usuario cuando comenzar a viajar desde una ubicación actual para llegar a tiempo a una reunión o evento futuro. O en otro ejemplo, un dispositivo de cómputo puede tener acceso a un historial de compra de un usuario y el dispositivo informático puede sugerir ciertos productos o servicios que trabajarían con un producto comprado por el usuario en el pasado, en oposición a otros productos y servicios que Sería incompatible con una compra pasada. Sin embargo, incluso con todos los útiles recordatorios y acceso a la información que proporcionan algunos dispositivos informáticos, los recordatorios y el acceso a la información no siempre impiden que los usuarios tomen decisiones y tomen ciertas acciones que conducen a errores en su vida cotidiana.

El fondo de una patente describe básicamente su “por qué”, o qué problema está tratando de resolver. En el fondo aquí, vemos Google reconocer que, si bien los dispositivos de hoy pueden alertar a los usuarios de los próximos eventos que pueden necesitar para asistir o recomendar productos basados ​​en el pasado historial de compra (me pregunto por qué se menciona específicamente, ¿no? Las tecnologías no son proactivas en la corrección de los usuarios cuando sus acciones no son compatibles con estos eventos o necesidades.