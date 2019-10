Los dolores musculares, óseos, la diabetes, el cáncer y las hernias son muchas de las enfermedades que pueden tratarse con la terapia con ozono, un tratamiento efectivo para reducir los dolores.

Carlos Alberto Matiz Pedraza, profesional de Ozonoterapia y egresado de la Universidad de la Amistad de los Pueblos en la ciudad de Moscú, explicó que la ozonoterapia consiste en el empleo de una mezcla de oxígeno y ozono, la que se consigue desde el oxígeno medicinal que al pasar por un ozonizador y percibir una descarga eléctrica.

Desde hace algo más de un siglo, el ozono ha sido usado por los expertos en la salud para tratar las heridas producidas por la guerra. Con el pasar de los años países como Alemania, Rusia, Cuba, España, Italia, México y Colombia han desarrollado grandes avances en cuestiones de la ozono medicinal.

El ozono medicinal tiene 8 efectos terapéuticos que sirven como antiinflamatorio, suprime bacterias y hongos, tiene efecto sobre la coagulación y regula el sistema inmunitario. Además de esto, tiene facultades sdesintoxicante y por último marcha como calmante.

Matiz Pedraza, médico y especialista explicó: “Las vías de aplicación pueden ser de acción sistémica y local. Las sistémicas actúan sobre todo el organismo mientras que las locales influyen sobre el órgano perjudicado. Entre las vías de aplicación está la rectal, la auto hemoterapia mayor y menor, la solución salina ozonizada, intradérmica, intrauretral, intravaginal, paravertebral, subcutánea, intraarticular, auricular, bolsa de ozono, entre otras; asimismo se emplea de forma local agua, aceite y cremas ozonizadas”.

El tratamiento dura en torno a 6 semanas lo que representa treinta sesiones, en dependencia de la enfermedad a tratar. Es esencial tomar en consideración que para conseguir buenos resultados en el tratamiento es preciso emplear diferentes vías de aplicación combinadas que van a eludir que el efecto terapéutico del ozono en el organismo sea eliminado y se pierda su eficiencia.

Es esencial resaltar que la ozonoterapia es un tratamiento complementario para diferentes enfermedades. El paciente no debe ni debe dejar su tratamiento de base, ni sus controles con el especialista. «La ozonoterapia hará que su tratamiento de base sea más efectivo y que mejore su calidad de vida”, explica el médico.

Por ser un tratamiento ambulatorio, complementario y natural no va a ser efectivo si no es acompañado de un tratamiento médico. La ozonoterapia le va a ofrecer gran pluralidad de beneficios complementarios como plus a un buen tratamiento.