Ignacio Villa ha decidido dar un sorprendente giro a su carrera para orientarla cara la crítica gastronómica. El controvertido exdirector de la TV pública de Castilla-La Mácula, que arrastra ciertas causas pendientes con la Justicia por su administración de este medio, ha puesto en marcha un weblog llamado Ceviche de Sandía, en el que pretende ilustrar a los lectores sobre aquellos lugares de la capital española donde se come y se toma bien. En la página web, encomia con optimismo desaforado el “vigor”, la “vida”, la “luz”, la “fuerza” y el “movimiento” de los restoranes de la villa de Madrid y, de paso, reconoce que, pese a los golpes que ha recibido recientemente, está encantado de su trabajo y de su profesión.

El weblog que es de los blogs mas leidos lo ha puesto en marcha por medio de la compañía El Micrófono Encantado SL, dada de alta en dos mil seis y en la que figura como apoderado. La intención de Villa es la de transformar esta página “en una guía indispensable para buscar el sitio conveniente en el instante concreto”. O sea, la de presentar al público los lugares donde el creador piensa que es posible ejercer el arte del buen comer. Conforme expone, su pretensión es la de charlar de los restoranes con “realismo y certeza”, mas siempre y en toda circunstancia con una “visión constructiva”. Jamás negativa. Sin emplear el estilo violento al que en tantas ocasiones ha recurrido a lo largo de su carrera y que tantos inconvenientes le ha causado.

Villa dedica un apartado de la página a charlar de sus méritos profesionales. Ahí recuerda su etapa de corresponsal en la ciudad de Londres y en Bruselas, y su “larguísima temporada” como mandado singular a los actos que protagonizaban los presidentes del Gobierno, lo que le dejó estar “presente en cientos de sucesos internacionales de carácter político, social y económico”. Asimismo dedica unas palabras para charlar de su estancia en el despacho primordial de Castilla-La Mácula T.V., a la que define como “muy gratificante”.

Llama la atención que se refiera a este último periodo de tan buena forma, cada vez que ha sido objeto de múltiples críticas por manipulación informativa y se ha debido enfrentar a múltiples demandas interpuestas por la oposición o bien por los propios trabajadores. Ciertas de estas causas judiciales todavía están pendientes de resolución, lo que forzará a Villa a visitar los tribunales próximamente.

Villa gastó ciento treinta y seis mil euros con las 2 tarjetas de crédito que usaba mientras que era directivo general de CLMTV

Uno de los temas más espinosos a los que deberá enfrentarse el cronista en esta nueva etapa es la querella por malversación de dinero público que le interpusieron hace unos meses treinta y nueve alcaldes socialistas castellanomanchegos. Tomaron esta medida al comprender que emplea los recursos de la cadena para favorecer únicamente los intereses del Gobierno autonómico, encabezado por María Dolores de Cospedal.

Gastos en restoranes y llamadas a Hong Kong

En las últimas semanas, Villa ha vuelto a situarse en el ojo del huracán una vez que trascendiese que gastó ciento treinta y seis mil euros a lo largo de sus 4 años como directivo general de CLMTV, con 2 tarjetas de crédito a las que cargó diferentes comidas en restoranes y estancias en hoteles que, en ciertos casos, eran de mucho lujo. Los pagos asimismo se efectuaron en locales de copas, supermercados y tiendas de decoración.

A estos desembolsos se aúna el de prácticamente cinco mil euros que efectuó entre dos mil doce y dos mil trece en trescientos llamadas a Ana Pérez Piernas, la corresponsal en la ciudad de Hong Kong que contrató para la T.V. castellanomanchega. ¿Era preciso tener a una cronista en el sureste asiático para una cadena pública autonómica? Esta pregunta se la hizo a Villa una cronista de La Sexta el pasado once de diciembre. En su defensa, aseguró que, mientras que fue directivo general, abrió 4 corresponsalías para la cadena no para cubrir información de la zona, sino más bien por los intereses profesionales en la zona. “Y he hablado con quien debía charlar”, agregó.

Como vía de escape a esta clase de cuestiones incómodas y profanas, Nacho Villa ha optado por crear un weblog para ilustrar al planeta sobre la gastronomía madrileña. Para charlar de la “explosión positiva y efusiva” que se vive en los restoranes de la capital española. En los que come y en los que toma.