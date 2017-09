En los últimos años hemos visto un número creciente de campañas de marketing y publicidad destinadas a hacer que las personas se sientan conformes y amen como son sus cuerpos. Estos suelen girar en torno a la idea que los estereotipos de belleza no deben influenciar tanto y que todos debemos aprender a aceptarnos tal y como somos. Pero más allá de lo profundo que suene el mensaje, lo cierto es que parece que no ha funcionado.

Incluso algunas empresas que han querido desmarcarse de esos estereotipos, han lanzado campañas asociadas a sus marcas donde muestran a mujeres de distintas tallas y colores de piel tratando llamar la atención sobre el hecho que que no hay un estándar para la belleza. Algunas de ellas son Real Beauty de la compañía Dove y recientemente Barbie que lanzó una nueva línea de muñecas con modelos que tenían siete tonalidades de piel y tallas más reales, como se puede apreciar en nuestra reciente nota La diversidad llega al mundo de las Barbies.

Sin embargo, parece que todo el esfuerzo invertido en evitar que las mujeres aspiren a ser como esos estereotipos que nos venden los comerciales, no están dando resultados, o al menos eso afirma Charlotte Gill de The Independant en “Why is cosmetic surgery on the rise? We´re so obsessed with being beautiful we forgot it´s OK to look OK”.

En el artículo se hace mención a las últimas estadísticas mostradas por la Asociación de Cirugías Plásticas Estéticas (BAAPS por sus siglas en inglés) y como estas muestran el fracaso de estas campañas. En total, los números muestran que la demanda de cirugías plásticas ha crecido 13% entre el 2014 y el 2015, siendo el aumento de senos la operación más pedida. Las cifras son sin lugar a dudas, impactantes.

Gill narra en su nota cómo a las mujeres, se les dice todo el tiempo que deben ser y sentirse bonitas, en lugar de ayudarlas a aceptar que no todos somos estéticamente perfectos, ni deberíamos serlo. Para ella, tener senos pequeños o una nariz grande solo significa que somos parte de una especie compleja y variada.

Una de las cosas que ha afectado negativamente la percepción que tienen las mujeres de la belleza son los programas de televisión como los que hay en el Reino Unido como “How to look good naked” (Como verse bien desnudo) y “Extreme makeover” (Cambio de imagen extremo) que no hacen sino recordar que tenemos muchas cosas que cambiar.

Es como si nuestro cuerpo fuera siempre un trabajo en progreso, que se tiene que mejorar todo el tiempo y para eso sirve la cirugía.

Lo razonable sería que los programas nos ayudaran a vivir aceptando como somos, en lugar que nos digan todo el tiempo cómo deberíamos ser para ser aceptados.

