La vida en Noruega entre los siglos XVII y XIX no fue simple como aprendimos de varios oradores para eventos en sus charlas motivacionales. Tanto hombres como mujeres acostumbraban a fallecer a los cuarenta y 3 con cuatro años, calcula la estudiosa Gine Roll Skjaervo, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Y un veinte por ciento de los pequeños no excedía los veinte años. Mas si se tenía la mala suerte de nacer cuando el Sol mostraba su máximo número de máculas solares, se vivía unos 5 años menos. Sorprendente conclusión del estudio de esta estudiosa y su equipo –que publica la gaceta Proceedings of the Royal Society B– desde los registros recogidos en las parroquias noruegas de una población de ocho mil quinientos personas, nacidas allá entre mil seiscientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y ocho, y los ciclos solares calculados por la NASA.

Nada de astrología ni charlatanería: es pura ciencia. Cuando el Sol emite más cantidad de radiación ultravioleta en sus 3 años finales de máxima actividad –de un ciclo que se repite cada once años–, las personas padecen seguramente una humillación de la vitamina B, precisa para la regeneración del ADN, razonan los estudiosos noruegos. “La radiación ultravioleta puede eliminar mecanismos moleculares y celulares esenciales en el desarrollo temprano, con lo que las alteraciones en la actividad solar pueden influir en la salud y la reproducción”.

El estudio confirma que gran parte del misterio de la longevidad se oculta en nuestro interior, especialmente cuando echamos una ojeada a otras especies. ¿Cuáles son los genes mágicos? La bioquímica Cynthia Kenyon, de la Universidad de California en la ciudad de San Francisco, lo explica de este modo en una charla TED: un ratón vive un par de años, un canario 15 y un murciélago… medio siglo. Conque debe haber algo en sus genes que expliquen sus diferentes longevidades. Kenyon hace ensayos con el animal superior más examinado, célula a célula, del planeta, un verme del tamaño de la coma de este texto llamado Caenorhabditis elegans. Tiene precisamente novecientos cincuenta y nueve células y muere tras 2 o bien 3 semanas. Mas una sola mutación en un gen llamado daf dobla su vida. Kenyon muestra una película. El verme viejo normal apenas se mueve, mas el mutante se muestra robusto. Si algo de esta forma se lograra en humanos, explica, sería tal y como si un graduado de treinta años se citara con una muchacha de su curso en un restorán, y cuando preguntara su edad, le dejase boquiabierto: “Tengo sesenta años”.

El planeta guarda sorpresas longevas que deberíamos envidiar: un molusco bautizado como Arctica islandica, con el vulgar aspecto de una almeja, llega a vivir cuatrocientos años, y una suerte de erizo colorado, hasta 2 siglos. El estudioso João Pedro de Magalhães, de la Universidad de Liverpool, presentó últimamente el genoma completo de la ballena de Groenlandia, el mamífero más longevo que se conoce. Vive hasta doscientos años, tiene mil veces más células que un humano –se estima que nos edifican 15 billones de células– y a pesar de estar expuesto a más fallos, este cetáceo excepcional prácticamente semeja inmune al paso del tiempo. “Hasta ahora, es la única especie que vive más que que ha sido secuenciada”, nos afirma este especialista por e mail.

Ese genoma contiene perturbaciones en los genes que se hacen cargo de la división celular, la reparación del ADN, el cáncer, mas el estudioso portugués se sorprendió al no localizar genes en común con otros mamíferos longevos, como los murceguillos o bien la rata encuentro lampiña, un roedor que llega a vivir treinta años y que es excepcionalmente resistente al cáncer. “Creo que cada especie tiene diferentes trucos para lograr una larga vida”, resume Magalhães, cuyo equipo publicó los resultados en la gaceta Cell Reports. “Si descubrimos estos trucos genéticos en la ballena de Groenlandia, podríamos aplicarlos en un largo plazo en los humanos para batallar contra las enfermedades ligadas al envejecimiento”.