La Corte Constitucional falló en favor de un mercader de muebles que demandaba a Google Inc. y Google Colombia el derecho a su buen nombre en la red de redes.

Carlos Marín*, quien tiene una compañía de venta de muebles con domicilio primordial en Ibagué, Tolima, interpuso una acción de tutela contra el gigante de las buscas por el hecho de que estimó que su imagen era vulnerada, después de conocerse una serie de publicaciones anónimas que lo tildaban de estafador.

Los comentarios, que conforme Marín son falsos, se escribieron en un weblog, dentro de los blogs mas leidos, creado en la herramienta Blogger.com, de propiedad de Google Inc. El fallo compendió comentarios como: “La empresa que dirige Carlos, se dedica a estafar a la gente por distintos medios. Solicitan primero un adelanto o bien el dinero completo y una vez que se lo entregas desaparece con tu dinero”.

El vendedor asegura en la sentencia que el weblog le ha generado inconvenientes personales, para su familia y el negocio.

Al no hallar demandas probadas por el delito de estafa contra Marín, la Corte Constitucional determinó que los comentarios anónimos ciertamente violan los derechos a la honra y al buen nombre del demandante. En consecuencia, la entidad judicial ordenó a Google suprimir el weblog en donde estaban plasmados los comentarios.

“Debido a que no se sabía quién cara los comentarios, decidí, en ese weblog, pedir contestaciones a las acusaciones. Tras múltiples años, jamás aparecieron. Por tal motivo decidí entutelar”, le afirmó Marín a EL TIEMPO.

Fue un proceso largo, de 2 años; mas ya logré que Google quitara ese weblog

Aseveró además de esto que la resolución de la Corte “es una victoria y una alegría para adecentar mi nombre. Fue un proceso largo, de 2 años; mas ya logré que Google quitara ese blog”.

Y no fue un proceso fácil. El gigante de las buscas se resguardaba diciendo: “Blogger es un distribuidor de herramientas de creación de contenido, no un intercesor de contenido. Dejamos que los usuarios creen contenido, mas no nos responsabilizamos de este (…). Conforme con el artículo doscientos treinta de la ley estadounidense de decencia en las comunicaciones, Blogger no retira material presuntamente difamatorio, injurioso o bien calumnioso”.

En este sentido, la Corte asegura en el fallo: “Resulta preciso advertir que las dos compañías (tanto Google Inc. como Google Colombia Ltda.) al ejercer actividades en Colombia tienen la obligación de respetar los derechos de los usuarios y usuarios de servicios de telecomunicaciones y también internet en el país (…)”.

En verdad, la entidad judicial ordenó asimismo al Ministerio TIC crear una regulación para resguardar a los usuarios de internet en frente de publicaciones difamatorias deshonrosas, calumniosas y también injuriantes.

“Dicha regulación va a deber ofrecer consultoría y acompañamiento a las víctimas de esta clase de publicaciones exageradas frente a las plataformas digitales en las que estas hayan sido publicadas”, reza el fallo.

* Nombre alterado a solicitud de la fuente

