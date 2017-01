FIAT TORO FUE ELEGIDA EL VEHÍCULO COMERCIAL DEL AÑO

En su edición 2016 Periodistas de la Industria Automotriz (PIA) premió a la Fiat Toro en la categoría Vehículos Comerciales del año.

Con el voto de 40 periodistas especializados pertenecientes a medios de todo el país, el nuevo Fiat Toro obtuvo con 177 puntos seguido por la Renault Duster Oroch (42 puntos) y la Ford Ranger 2016 (40 puntos), consagrándose holgadamente la ganadora del Premio Vehículo Comercial del Año que otorga PIA.

En esta edición, además de la Fiat Toro, otro modelo de Fiat Chrysler Automobiles, en este caso de la marca Jeep, fue galardonado con el Premio PIA en la categoría SUV. Se trata del Jeep Renegade. El jurado de los 40 periodistas que participan de los Premios PIA se realizó en el Salón César Carman de la sede central del Automóvil Club Argentino.

La pick up Fiat Toro llegó para conquistar una importante porción del mercado de las pick ups pensadas tanto para el trabajo rural, las situaciones off-road y el uso urbano. Se trata de un vehículo versátil, que concilia cualidades de pick up, SUV y automóvil, y que se ofrece con tracción 4×2 o 4×4, un moderno motor turbodiésel MultiJet 2.0 16V de 170 CV, caja automática de 9 velocidades o manual de 6 velocidades, y una tonelada de capacidad de carga. Un vehículo que permite atender todos los gustos y necesidades de transporte, trabajo o placer.

Y todo en la medida correcta: mayor que las pick ups compactas o livianas y menor que las medianas, con 4.915 mm de largo. Ágil para el tránsito urbano, y con un tamaño ideal para disfrutar cualquier viaje.

El Plan Fiat Toro es un verdadero Sport Utility Pick up (SUP). Combina el porte, la altura y la ergonomía de un SUV, la robustez de un todoterreno con el confort de un automóvil, la practicidad y espacio de una pick up con cabina doble de 4 puertas con capacidad para trasladar cómodamente hasta 5 personas, y gran seguridad en el manejo, incluso cargada hasta 1 tonelada.

Con la Toro, Fiat supera el desafío de producir una pick up monocasco con alta resistencia y baja torsión de carrocería. Construida con tecnología de punta, aplicada tanto al confort como al desempeño, a la conectividad como a la seguridad.