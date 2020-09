En los primeros 5 meses del año jubilaciones, subsidios y deuda explicaron dos tercios del gasto público

Según el informe de ejecución del presupuesto actualizado el viernes en la página de «presupuesto abierto» del Ministerio de Asuntos Económicos, el gasto público total en los primeros cinco meses de este año fue de US $ 2.552134 billones (redondeado a US $ 2.6 billones). . De este total, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el que depende la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), como Anses, debido al pago de pensiones, planes previamente existentes, como la Subsidio Universal para Niños (AUH), y debido al gran coronavirus El impacto de la epidemia y la cuarentena en la actividad económica y la producción. El gobierno está agregando varios programas de asistencia. Según el gobierno, los ingresos como «ingreso familiar de emergencia» alcanzaron 8,7 millones en abril y llegarán a 9 millones en mayo.

De hecho, el telegrama de la agencia oficial Télam declaró que el monto pagado por «jubilados y / o retirados» fue de US $ 638.774 mil millones pasado el juicio reajuste jubilados, y la «asistencia social a las personas» fue de US $ 339.843 mil millones. El segundo elemento en la clasificación oficial de la jurisdicción (ver cuadro) es la deuda pública pagada en pesos y dólares estadounidenses, por un total de US $ 281,109 millones, absorbiendo el 11.01% de los gastos implementados a fines de mayo.

A su vez, después de la recesión económica causada por la pandemia y la cuarentena, el Departamento de Desarrollo de la Producción, responsable del principal programa oficial de asistencia comercial, gastó US $ 212,524.4 millones, lo que equivale al 8.32% del gasto durante los primeros cinco meses del año. Por lo tanto, estas tres jurisdicciones absorbieron más de dos tercios de los gastos del gobierno nacional durante el período (con precisión, 67.15%), y si se agregaron los siguientes dos proyectos o instituciones (las responsabilidades del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Educación) 77% del total durante ese período. destino El análisis de Télam sobre los destinos de gastos también señaló que «solo ocho de los 718 destinos de gastos en el presupuesto nacional» son equivalentes al 70.17% de los gastos ejecutados antes del 1 de junio.

Ariel Melamud, director de análisis financiero de la Asociación Argentina de Presupuesto, dijo: «A diferencia de las provincias, la mayor parte del gasto del estado no es para salarios, sino para pensiones y pensiones y gastos sociales» (lo antes posible), citado por Telam. De hecho, aunque existe una línea especial entre las pensiones y las pensiones, muchos de los elementos transferidos al sector privado como implementación de la «asistencia social» no se detallan en el informe de implementación, como los pagos de los programas IFE y ATP y los alimentos. tarjeta.

El pago de las deudas se divide en deudas pagadas en moneda nacional (116,109.4 millones de dólares USA), monedas pagadas en monedas extranjeras (equivalentes a 79,508.5 millones de dólares USA) e intereses de préstamos de organizaciones internacionales por 67,229.7 millones de dólares USA. Esto no incluye la amortización diferida o el pago de intereses de la deuda durante el proceso de reorganización. }