Se convertirá en el quinto de su clase en emplear a San Juan como puerto de base con posterioridad al huracán María.

El crucero Jewel of the Seas, de la naviera Royal Caribbean International, atracará en el puerto de San Juan el domingo próximo, inaugurando de esta manera su temporada alta en la que tomará a la capital puertorriqueña como puerto base para recorrer el Caribe.

El director de la Compañía de Turismo (CTPR), José Izquierdo, confirmó hoy por medio de un comunicado la llegada del Jewel of the Seas a San Juan, con lo que se convertirá en el quinto de su clase en utilizar a la capital caribeña como puerto de base con posterioridad al huracán María, que el pasado septiembre devastó la Isla.

Izquierdo resaltó que el Jewel of the Seas va a llegar a San Juan conforme a lo establecido anterior al paso del huracán María y se convertirá en el segundo navío de Royal Caribbean International y el quinto en suma en seleccionar San Juan como puerto base para su temporada alta de cruceros por la región caribeña.

Los otros cruceros que van a partir de la capital puertorriqueña son el Adventure of the Seas de Royal Caribbean International, el Viking Sea de Viking Cruises, el Celebrity Summit de Celebrity Cruises y el Norwegian Dawn de Norwegian Cruise Line.

El Jewel of the Seas acabará en San Juan el domingo próximo un trayecto comenzado en Civitavecchia (Roma), con más o menos 2,000 pasajeros.

Estos pasajeros desembarcarán y volarán a sus lugares de residencias o bien completarán estadías en Puerto Rico.

Esa noche, el Jewel of the Seas partirá con más o menos 2,000 nuevos pasajeros y completará un recorrido de una semana ya antes de volver a San Juan, que lo va a llevar a los destinos caribeños de Santo Tomás, San Cristóbal, Vieja, Santa Lucia y Barbados.

La salida el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete del Jewel of the Seas va a ser la primera de veinticinco programadas desde San Juan durante esta temporada “invernal” para dicha embarcación, que culmina en abril. Aproximadamente, cincuenta y seis con cero pasajeros formarán parte de estos viajes, con un impacto económico estimado en ochenta y tres millones de dólares para la economía puertorriqueña.

“La llegada del Jewel of the Seas este domingo asegura, aproximadamente, 10,000 pasajeros usando a San Juan como puerto de base todos y cada uno de los fines de semanas hasta finales de abril del próximo año”, destacó Izquierdo.

Dijo que esto representa una inyección económica enorme para los próximos cinco meses que debe beneficiar a hoteles, restaurantes y transportistas de Puerto Rico, entre otros muchos.

“Le damos las merced a Royal Caribbean International por continuar confiando en Puerto Rico como puerto de base ideal para sus pasajeros y, conforme lo encomendado por el gobernante, Ricardo Rosselló, proseguiremos trabajando en el restablecimiento en su totalidad de esta crucial industria para nuestra economía”, expresó Izquierdo.

Para mas info: http://royal-caribbean.com.ar/