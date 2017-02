Creatina, toda la verdad

La pregunta es sencilla: ¿debes tomar creatina? La respuesta no lo es tanto. En la pasada década, esta sustancia tuvo sus 15 minutos de gloria? pero de mal rollo. Un estudio francés hizo que bailase con la más fea: su nombre se asoció al cáncer.

Hoy existen un buen puñado de datos que indican que la creatina es tan cancerígena como las manzanas. Con todo, sus efectos reales, su efectividad, no está del todo clara. La sustancia todavía se encuentra asediada por la incertidumbre y las contradicciones. Unos la aman. Otros, sencillamente, pasan de ella.

Para que te formes tu propia opinión, te desvelamos los mitos y las verdades de la creatina.

SU UTILIDAD DEPORTIVA NO ESTÁ DEL TODO CLARA (VERDADERO)

Y comenzamos con la cuestión más peliaguda: ¿realmente funciona la creatina? Lo cierto es que si uno empieza a enumerar los beneficios deportivos de esta sustancia tendría que hacer pausas para tomar aire. Que si permite incrementar tus niveles de energía, que si aumenta la masa muscular y mejora tu velocidad y capacidad de salto.

Existen numerosos estudios que avalan la eficacia de la creatina como constructor de masa muscular, por ejemplo, y sólo hace falta que te pegues una vuelta por Internet para comprobarlo. Sin embargo, son necesarios más estudios científicos independientes. Y quédate con la palabra independencia.

“Los estudios realizados sobre la eficacia de la creatina a día de hoy son contradictorios”, opina Yago P. Freire, entrenador personal, especialista en nutrición. “Mientras algunos demuestran su efectividad, otros la niegan”. Y muchos de los estudios se levantan sobre los euros puestos por casas comerciales, con lo que sus resultados deben ser tomados con prudencia.

Freire se muestra concluyente. “Tomar creatina no garantiza un mejor resultado deportivo”. Conclusión: la creatina no es una araña radiactiva. Y tú, tampoco un superhéroe.

CAUSA PROBLEMAS DE SOBREPESO (VERDADERO)

No nos pongamos en modo alarma. Ten en cuenta que la creatina no deja de ser un producto natural. De lo contrario, no estaría permitida por el COI. Dicho lo cual, tampoco se puede afirmar que sea una sustancia absolutamente inocua.

“Los síntomas habituales apuntan a problemas como dolor estomacal, gases, diarrea o calambres”, enumera Yago P. Freire. Todo se reduce a lo de siempre: tomarla con control y en períodos de tiempo razonables. Los suplementos deportivos con creatina a corto plazo aumenta ligeramente el peso corporal ya que provoca una retención de agua intramuscular. “Y un aumento desmesurado de peso puede conllevar problemas renales”, añade Juan Rallo, nuestro experto en fitness.

Otro de sus posibles efectos secundarios, en este caso derivado de tomarla durante largos períodos de tiempo, es la falta de síntesis. “Es decir, que el cuerpo se acostumbra a recibirla externamente y reduce la producción propia de creatina”, aclara Rallo.

“De todos modos, este efecto revierte cuando se deja de consumir”. Y no te olvides de beber mucha agua, ya que la creatina puede producir deshidratación. Para que quede claro: “debe tomarse como cualquiera de los otros suplementos deportivos, de forma puntual y controlada”, concluye Freire.

Tag: aminoacidos