Cómo Desinfectar La Casa sin Dañar Tus Muebles y Accesorios de Decoración (Contra El Covid y Otros Elementos Dañinos)

Aún no dejamos atrás la crisis del coronavirus o Covid-19, imposible no ser conscientes de la crisis

mundial que ha ocasionado. A pesar de todo, en algunos países ya las personas intentan retornar a

la normalidad. Sin embargo, la normalidad antigua no parece estar cerca.

Por eso, desinfectar la casa, sigue siendo una premisa obligada en nuestro día a día. Sin embargo, nos topamos de frente con un problema: cómo cuidar los muebles mientras desinfectamos la casa.

Por eso, te traemos esta guía de técnicas de limpieza y desinfección de la casa. El futuro nos espera con nuevos hábitos de higiene personal y limpieza del hogar; nos guste o no, son necesarios. Mientras nos acostumbramos, Para ayudarte en este trance, en CasaRoller hemos organizado una guía con 5 normas de higiene para la nueva realidad.

Desinfectar el hogar para mantener a raya al virus, esa la primera acción

No se trata de desarrollar obsesiones que pueden resultar negativas para la salud. Simplemente, considerar que ahora mismo, al llegar a casa, somos responsables de la vida de todos. Por tanto, cualquier acción para prevenir, es bienvenida.

En ese sentido, hay que considerar que cualquiera de los implementos que cargamos podría portar el virus, incluso, los productos del supermercado empacados y las frutas, son susceptibles y, aunque ello no está demostrado, es mejor prevenir.

Por eso, se debe evitar que estos ingresen a la casa sin ser desinfectados. Lo bueno, es que un poco de jabón y una solución de lavandina con agua pueden resolverlo; lo malo, es que esta mezcla produce resequedad y grietas en las manos. Por eso, la recomendación es lavarse las manos y colocarse guantes antes de proceder a limpiarlos.

Estos son los sitios clave que debes abordar en una limpieza y desinfección de la casa:

Los pomos, perillas, botones (todos los interruptores, manillas) y portallaves, y aprovecha de limpiar las llaves.

Limpia todos estos elementos con un paño humedecido con lavantina (cloro). No los toques hasta pasados al menos cinco minutos.

Los bordes y superficie general de puertas y ventanas.

No importa si las personas que visitan no se han expuesto. Con cada salida o llegada de alguien nos estamos exponiendo, por eso, se debe pasar un paño con lavantina por toda el área y usar guantes al hacerlo.

Las áreas de contacto común de los electrodomésticos

Refrigeradores, hornos, licuadora, ayudantes de cocina, controles o mandos a distancia, etc., son elementos de contacto común. Debes limpiarlos con alcohol y con un paño. Es mejor no emplear aerosoles porque se pierde el alcohado en el acto de esparcir. Además, el alcohol no daña los controles ni las partes electrónicas de tus aparatos.

Los electrónicos

La computadora, tablets, teléfonos, y consolas y controles de juego, también deben pasar por el proceso de desinfección a diario. Usa alcohol sobre un paño de tejido suave. Frota todas las superficies de los electrónicos. Deja secar el alcohol.

Cómo limpiar y desinfectar los muebles según su material

Los únicos datos disponibles sobre la sobrevivencia del virus sobre los materiales estiman que se queda con “vida”:

Entre 2 y 4 días sobre plástico;

De 4 días sobre madera;

De 9 días sobre acero inoxidable o hierro.

Estos datos son importantes para hacernos una idea de la frecuencia de limpieza que debemos tener con los muebles atendiendo especialmente a cada material.

La forma de lavarlos y desinfectarlos para evitar contagios es con agua y jabón. El jabón elimina el virus en un alto porcentaje, pero, mejor que eso: destruye su estructura molecular. Al limpiar y desinfectar estos materiales, se pueden emplear específicamente productos especializados. Pero, si no deseas incurrir en gastos excesivos, el jabón es una opción perfecta.

Cómo limpiar y desinfectar madera, MDF y tejidos de fibras naturales

Los materiales que más amamos, no están exentos de retener el virus por varios días. De hecho, la madera es un ejemplo de ello: puede alojar el virus por varias horas.

Pero, el problema es que estos materiales no soportan bien el agua en muchos casos, además, el

cloro suele desteñirlos y afearlos. Para desinfectarlos entonces, tendrás que valerte de un alcohol

en aerosol, tras lo cual puedes pasar un paño seco. Esparciendo y repitiendo varias veces.