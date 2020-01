Cinco pasos para evitar la caída del cabello

La pérdida del pelo es un drama para cualquier hombre. Tal vez el mayor de su vida, por lo menos desde el punto de vista estético, mas que influye en multitud de campos. Y es que aparte de mudar nuestra imagen, perder pelo puede alterar nuestro cada día y empeorar nuestro estado de ánimo (otra de las causas de la propia caída de pelo) haciéndonos entrar en una espiral de la que es bastante difícil salir hasta el momento en que es demasiado tarde. A Dios gracias, no estás solo en esta pequeña guerra y, merced a la 1ª Campaña Nacional de Cuidado Pilífero de Dercos encabezada por Velia Lemel, quien en su consultorio en Clinica Lemel ha resumido en 5 consejos los pasos indispensables a proseguir para frenar la caída de tu pelo y sostener a raya la calvicie.

1. Actúa lo antes posible y busca el consejo de un especialista

Para los hombres, una causa usual es la caída del pelo androgenética. Resulta indispensable actuar a la mayor brevedad para eludir la caída prematura del pelo. ¿En qué momento es eso? No importa la edad que tengas, puesto que la calvicie no sabe de años y es imprevisible, conque hazlo cuando observes que el pelo ubicado sobre las sienes se vuelve más fino. Asiste entonces a tu farmacéutico o bien a un especialista en pos de asesoramiento. En la página web de la Campaña Nacional de Cuidado Pilífero ya dispones de esa ayuda sin salir de casa. En su sección, la dermatóloga Cristina Serrano responderá tus preguntas de forma adaptada y vas a poder oir los casos de otras personas. Además de esto, en el foro de discusión puedes ver las dudas pilíferos más usuales y de qué manera solventarlas. Seguro que tienen mucho que ver con las tuyas. Con el test pilífero puedes conocer el grado de caída de pelo que padeces ya y, merced a la consulta on-line (un chat activo veinticuatro horas), la dermatóloga te mandará un diagnóstico adaptado. Una atención global que te va a ayudar en tu proceso contra la temida calvicie.

dos. Mejora tu alimentación y descarta otros motivo

La alimentación es tan esencial en nuestra vida que asimismo afecta al ciclo de caída de nuestro pelo y puede fortalecer su pérdida. Por este motivo, ciertos déficits de vitaminas o bien enfermedades del tipo alimentario pueden afectar asimismo su desarrollo. En lo que se refiere a los comestibles, es recomendable que mejores la ingesta de proteínas ricas en aminoácidos azufrados, que intervienen en la producción de queratina. Estos están presentes en marisco, crucíferas (col, brócoli, repollo, rábano…), leguminosas (judías, lentejas, garbanzos…), carne, leche o bien yema de huevo, entre otros muchos.

Asimismo te va a venir bien acrecentar las fuentes de vitaminas del conjunto B (hígado, atún, pavo, espinacas…) y el cinc (chocolate en polvo, semillas de sandía, cordero, ostras…), en tanto que los dos nutrientes participan en un mejor desarrollo del pelo y en su aspecto saludable. A propósito, no dejes de tomar cuando menos un litro y medio de agua al día.

¿Un truco? Agrega a tus aliños diastasa de cerveza, por el hecho de que es rica en vitamina B y vitamina liposoluble de tipo E (y está exquisita). Por otra parte, un chequeo médico para descartar causas como anemia, enfermedades relacionadas con el sistema digestible o bien revisar que no se trata de caída del cabello areata tampoco te va a venir mal. Desde ahí, vas a estar listo para combatir la caída con todas y cada una de las cartas encima de la mesa.

tres. Elige un buen producto anticaída

Evidentemente, si no haces nada, la solución no llegará por arte de birlibirloque, conque debes seleccionar el mejor producto del mercado para lograr tu propósito: no quedarte pelado (o bien cuando menos no hacerlo demasiado pronto). “Existen fármacos con los que podemos ver resultados en un corto plazo. La clave siempre y en toda circunstancia va a ser un diagnóstico precoz y temprano y ser incesantes en el tratamiento”, explica la dermatóloga Cristina Serrano.

Y tratamientos productos cosméticos como las ampollas Dercos Aminexil Pro han probado su eficiencia a los tres meses de tratamiento

Estos productos de Dercos fundamentan su eficiencia en el Aminexil, una molécula anti-caída fruto de diez años de investigación que conserva la flexibilidad y elasticidad de los tejidos que rodean la raíz de cada pelo, fortaleciendo el anclaje de la raíz.Además contiene arginina, que ayuda a alentar la microcirculación sanguínea del cuero capilar. El resultado de los tratamientos con Aminexil es un pelo más fuerte y espeso y la caída se reduce hasta en un setenta y dos por ciento .

¿Acostumbras a tener inconvenientes para aplicar este género de productos y desaprovechas una parte de su contenido? Despreocúpate, una de sus mayores ventajas es exactamente su nuevo aplicador-masajeador. Es capaz para todos y cada uno de los cueros capilares, aun los más sensibles, y facilita una aplicación sin pérdida del producto por el pelo. Además de esto, merced a su punta redonda, ergonómica, de bronce blanco y suavísima, deja alentar la microcirculación. En dependencia del grado de caída precisarás un tratamiento intensivo (diario) o bien uno de mantenimiento (3 veces a la semana) mas en cualquier caso, los dos son de 6 semanas de duración. De forma rápida empezarás a ver sus efectos.

cuatro. Cuida tu pelo como a ti mism

El otoño es la temporada en la que más pelo cae de todo el año. Esto debe ver con que en verano medra más pelo de lo común mas, asimismo en una gran parte, con de qué forma maltratamos nuestro pelo en vacaciones. Conque es recomendable que a fin de que en otoño la caída sea menor, a lo largo del periodo estival mejores la higiene y la salud de tu pelo con champús especializados y mascarillas (y especialmente si tiendes a que sea graso).

Asimismo vas a mejorar el estado de tu pelo y vas a frenar una parte de la caída si lo tratas bien: evita secados demasiado calientes (lo mejor siempre y en toda circunstancia es secarlo al aire), tratamientos de color o bien cualquier clase de acción que lo debilite. Recuerda que, como cualquier una parte de tu cuerpo, tiene su estado natural y trastocarlo siempre y en todo momento es negativo. A propósito, tenerlo largo no influye en lo más mínimo para su caída, con lo que cortarlo no te servirá de nada. Salvo que desees mudar radicalmente de imagen, claro.

cinco. Solventa otros posibles inconvenientes

Si bien ya hayas determinado que la causa de la caída es androgenética, es hora de que mejores otras causas que pueden agudizar (y mucho) la caída del cabello. Esencialmente son 3 motivos: el agobio, la caspa y el pelo graso… Para el agobio recuerda que los motivos laborales son el primordial motivo de su aparición, conque asegúrate de tener un buen entorno en la oficina y (si no tienes trabajo) de encarar la busca con un espíritu positivo. Asimismo es fundamental que abordes los trastornos relacionados con el sueño que puede provocarte el agobio o bien que ocasionan agobio por si acaso mismo. Vamos, que descanses bien.

En lo que se refiere a la caspa, algo que afecta al cincuenta por ciento de la población, la solución es utilizar un buen champú anticaspa que asegure la salud de tu cuero capilar. El champú Dercos anticaspa actúa sobre todo género de caspa y ayuda a reequilibrar los microorganismos presentes en el cuero capilar. Mas si tu inconveniente es la grasa, con el champú Dercos Sebocorrector te cerciorarás de que tu pelo no se engrase demasiado veloz. Aprovecha la eficiencia de esta clase de productos todo en uno que actúan desde el primer lavado de forma eficiente. Todo es poco para frenar la caída de tu amado pelo.