Sin latas no hay cerveza. Y el suministro puede llegar a peligrar en Canadá si no se pone antídoto. Los cerveceros artesanales canadienses han advertido que se encaran a una escasez repentina de latas y culpan de las interrupciones del suministro a los aranceles impuestos al aluminio, que han llevado a que estas pequeñas empresas se transformen en las primeras víctimas de la disputa comercial entre Canadá y USA.

Canadá es el tercer mayor productor de aluminio del planeta, mas aún importa más de dos mil millones de latas anuales, la mayor parte desde USA, conforme la agencia de estadísticas del Gobierno. El pasado 1 de julio, Canadá impuso aranceles sobre las importaciones de aluminio de E.U., en represalia por una medida afín del gobierno de Donald Trump, el mes precedente. Los pequeños empresarios se temían lo peor. Empezaron a percibir avisos de subidas de coste y advertencias de interrupciones en el suministro.

La disputa viene en el peor instante. El mercado cambia y últimamente ha aumentado la demanda de latas de cerveza en América del Norte para satisfacer los gustos alterables de los usuarios. El año pasado en Canadá las ventas de cerveza en este formato aumentaron un cuatro con tres por ciento , al tiempo que las ventas de botellas redujeron un diez con siete por ciento , conforme datos oficiales.

“Es un instante horrible para los cerveceros y la destileria promedio”, advirtió Luke Harford, presidente de la asociación industrial Beer Canada. El empresario explicó en declaraciones a AFP que el campo se encara a otros 2 problemas: el incremento de impuestos canadienses sobre las ofertas de cerveza y la competencia del cannabis de empleo recreativo, que va a ser legal en el mes de octubre, y presagian que va a tener un impacto.

Harford explicó que cuando Canadá anunció con un mes de anticipación que impondría los aranceles, las compañías de bebidas gaseosas, que utilizan significativamente más latas que los fabricantes de cerveza, empezaron a abastecerse, lo que piensa que ha llevado a la presente escasez de suministros.

Existencias hasta fin de mes

El cierre en el mes de enero de una planta en Massachusetts, propiedad de Crown Holdings, un esencial distribuidor de latas para microcervecerías, asimismo había reducido los suministros ya antes de la guerra de aranceles.

Paul Meek, dueño de la Kichesippi Beer Company de Ottawa, afirmó que solo dispone de un stock suficiente de latas hasta fin de mes, una vez que su distribuidor estadounidense le avisara que no podría cumplir con su envío de agosto de ciento sesenta latas. “Nos afirmaron que el envío no llegaría y no saben en qué momento lo lograremos”, apuntó. “Si nos quedamos sin latas, que ahora representan más del cincuenta por ciento de nuestras ventas, será un año malísimo”, lamentó.

Un par de semanas sin producción

La compañía GP Brewing Company, ubicada en la provincia de Alberta, suspendió la producción a lo largo de un par de semanas en el mes de julio debido a la escasez de latas. El productor de cervezas orgánicas más grande de Canadá, Beau’s Brewery en Vankleek Hill, de Ontario, asimismo está combatiendo para conseguir su mercadería a tiempo, afirmó su directiva financiera, Tania Beimers.

La compañía añadió latas a sus ofertas de cervezas y barriles embotellados el año pasado, y ahora representan el treinta por ciento de sus ventas. “La escasez y los retrasos en la entrega nos han generado mucho trabajo auxiliar para asegurar que tengamos el suministro de latas precisas para proseguir generando”, explicó Beimers.

Canadá cuenta con ochocientos diecisiete instalaciones de preparación de cerveza, una bebida muy popular entre la población. El año pasado el consumo por cabeza fue de setenta y cinco con cinco litros el año. Las compañías procuran como salida agobiada recurrir a otras alternativas, mas “no hay muchos distribuidores de latas, con lo que las opciones son limitadas”, lamenta el empresario.