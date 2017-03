¿Cuáles Son los Mejores Quemadores de Grasa?

La mayoría de las personas que se entrenan para mantenerse sanas y tener un buen físico, han pasado por la larga, difícil y dolorosa experiencia de perder apenas unos pocos kilos. Perder peso no es fácil, requiere una buena dosis de sacrificio, toneladas de determinación y disciplina, pero eso es todo lo que necesistas para poder finalmente mostrar esos abdominales que tanto te ha costado conseguir.

Aunque una dieta rigurosa y un plan de ejercicios intensivos son fundamentales, por sí solos pueden no proporcionarte los resultados que esperabas. Aquí es donde los suplementos dietarios quemagrasas entran en acción. Estos productos incluyen potentes ingredientes activos que aumentan tu metabolismo e impulsan al organismo a quemar más grasa en períodos de tiempo más cortos. En este artículo, hablaremos de los mejores quemadores de grasa que hemos visto en los últimos tiempos. Échales un vistazo.

Fat Burners (Universal)

La mayoría de los quemadores de grasa incluyen una gran cantidad de estimulantes del sistema nervioso central que crean un efecto termogénico, lo que ayuda a quemar grasa más rápido. Fat Burners de Universal no hace tal cosa. En este caso, la marca utiliza sobre todo aminoácidos y extractos de hierbas que ayudan al organismo a quemar más grasa, sin el inconveniente del nerviosismo o la dificultad para dormir que muchos experimentan con frecuencia cuando consumen estimulantes. Y lo mejor de este producto es que no es de modo alguno inferior a la mayoría de los suplementos para la quema de grasa que existen por ahí.

Iron Cuts (MusclePharm Arnold Series)

MusclePharm ha lanzado recientemente una línea de productos con fórmulas de vanguardia, que combinan una amplia gama de ingredientes innovadores que han transformado la industria de la nutricion deportiva actual. Iron Cuts es un ejemplo perfecto de ello. Combinando estimulantes del SNC, potenciadores anabólicos, e impulsores hormonales, Iron Cuts promete no solo ayudar a perder más grasa, sino también poner en marcha el crecimiento muscular, aumentando tu producción de testosterona.

Lipo-6 Black (Nutrex)

El Lipo-6 Black original fue alterado ligeramente en los últimos años, y hoy en día cuenta con una combinación sinérgica de solo seis ingredientes principales. No dejes que esta fórmula aparentemente simple te engañe. Con cinco extractos de hierbas extremadamente potentes, algunos de las cuales actualmente son raras en los quemadores de grasa, el efecto que produce es a la vez sorprendente y eficaz.

XCESS Ultra Concentrate (Xcore)

Xcore ha lanzado recientemente Xcess Ultra Concentrate con la determinación de introducir en el mercado un termogénico de gran alcance que queme la grasa más rápidamente. Este producto se ha desarrollado para actuar de una manera sencilla, pero produciendo efectos termogénicos extremos en 3 etapas diferentes: Control del apetito, debido a la planta Garcinia cambogia que ayuda a suprimir el apetito; quema de grasa, mediante el aumento de la tasa metabólica del cuerpo; y, por último, a diferencia de otros suplementos termogénicos, efecto diurético que combate la retención de líquidos y reduce el volumen del cuerpo. Este producto aporta también un impulso vitalizador a tus niveles de energía durante las actividades y el ejercicio diarios.

¡Con ingredientes potentes, Xcess Ultra Concentrate promete una acción completa y efectiva!

Fat Burner (Prozis Diet)

Para quienes buscan una solución popular y completa en la categoría de termogénicos, Fat Burner de Prozis Diet está reconocida como una fórmula segura y eficaz.

Gracias a su efecto de todo en uno, este producto combina ocho ingredientes activos que se dirigen a diferentes aspectos del proceso de pérdida de peso, como la cafeína, el té verde y el café verde, conocidos por su acción termogénica.

Fat Burner también contiene cetonas de frambuesa y L-carnitina, ingredientes utilizados para convertir la grasa en energía, y Garcinia cambogia, un ingrediente que tiene efectos sobre el control del apetito y resulta ideal para evitar las indeseadas ansias de comer.

Xcess Day-Burn (Xcore)

Xcess Day-Burn es un potente suplemento termogénico de Xcore, ideal para quienes desean potenciar su metabolismo, manteniéndolo activo durante el día y transformando la grasa en energía. Algunas personas tienen problemas para quemar grasa debido a la lentitud de su metabolismo y este producto les ayudará a quemar calorías incluso cuando no están realizando ejercicio.

Además de los efectos de la mayoría de los suplementos termogénicos, este producto presenta algunas otras particularidades: una acción diurética y depurativa, ocasionando pérdida de volumen; una acción de refuerzo hormonal que aumenta la liberación de la grasa desde las células; y un complejo bloqueador de carbohidratos para reducir la absorción de los mismos en tu organismo.

Este producto puede complementarse con XCESS After-Hours, para un efecto termogénico reforzado durante la noche.

Hydroxycut SX-7 (Muscletech)

Uno de los clásicos de todos los tiempos en la categoría de los quemadores de grasa, la línea Hydroxycut está muy bien representada con este SX-7. En este caso, la marca mezcla algunos de los más poderosos agentes termogénicos con un elemento que parecía haber sido olvidado por otros intervinientes en la lucha contra la grasa: el ácido alfa lipoico. Los seis termogénicos activos diferentes, combinados con el efecto de la ALA, son una herramienta inteligente y efectiva para comenzar a perder kilos mucho más rápidamente de lo que normalmente lo harías.

Ripped Fast (Universal)

Ripped Fast se ha posicionado revolucionando los quemadores con agentes lipotrópicos que normalmente no encontrarías en esta categoría de productos, como ingredientes diuréticos y extracto de medicago sativa. Todos el resto de estimulantes del SNC también están presentes en él. El resultado final es un producto redondo, que cumple lo que promete: ¡tonifica tu cuerpo rápidamente!

Shred Matrix ™ (MusclePharm)

Si alguna vez hubo un premio para el quemador de grasa en la que más ingredientes en una sola cápsula, Shred Matrix probablemente se llevaría el primer lugar. Por un lado, esto es excelente, ya que se obtiene el efecto de numerosas sustancias activas diferentes, y todas ellos están dirigidas a la pérdida de peso. Por otro lado, sería imposible crear un suplemento con aproximadamente 50 ingredientes y aportar la dosis correcta de cada ingrediente sin que ello diese lugar a la toma de 20 comprimidos. Cada dosis es de 3 cápsulas, lo cual es bueno, pero ya se sabe de antemano que algunos de los ingredientes presentes necesitarían una dosis más alta para ejercer un efecto más significativo.

Revex-16 (Scitec)

El concepto por detrás de Revex-16 es simple: Scitec tomó los 16 ingredientes considerados por sus expertos como los más eficaces en el control de peso, los equilibró en una dosis de 2156 mg, y creó un quemador de grasa muy eficaz. Revex-16 actúa en tres frentes diferentes, impulsando varios mecanismos diferentes en el metabolismo de las grasas en el organismo, mejorando la termogénesis, y activando el sistema nervioso central. Confía en nosotros cuando te decimos que sentirás que te quemas de verdad cuando empieces a utilizarlo.

Hydroxycut Hardcore Elite (Muscletech)

El segundo en nuestra lista de quemadores de grasa más potentes de Muscletech. Este producto no es para tomárselo a broma, ni está recomendado para principiantes ni personas que no toleren bien los estimulantes. Cuenta con no más de 4 ingredientes, pero son extraordinariamente potentes, y las dosis en que se han combinado, te pondrán eléctrico. Hydroxycut Hardcore Elite tiene un efecto estimulante tan potente que en realidad puede duplicar al de un preentrenamiento, ayudándote a entrenar más duro y a quemar cantidades brutales de grasa al mismo tiempo.