Möoi buenas noticias para los paladares saludables y gourmet

Con su decoración de reminiscencias neoyorquinas y una gastronomía orientada a lo que podríamos llamar “rico y sano”, Möoi irrumpió en 2010 con un concepto novedoso para un barrio como Belgrano con individuales de cuero, manteles de cuero para mesa y cartas de restaurantes. Y ahora le llegó el turno a su segundo local, esta vez en Palermo Hollywood (Costa Rica, en Humboldt y Juan B Justo), con un concepto similar y una carta idéntica, a la que se le suma una sección de cocktails.

La expansión no se limita al nuevo local: a partir de esta apertura, la cocina Möoi comienza a operar desde un centro de producción propio (en Villa Crespo), para poder abastecer diariamente a los casi 200 cubiertos que suman ambos establecimientos, más los eventos privados.

Para entender Möoi hay que conocer a Jessica Lekerman, una cocinera de perfil bajo, que tiene muy buen ojo para el diseño. Fue ella misma quien buscó las telas y armó las pantallas de las 25 lámparas que cuelgan del techo y sorprenden no bien uno entra al restaurante. Con capacidad para 70 cubiertos (se le sumarán unas decenas más cuando inauguren el salón del segundo piso), luce un piso de damero, vitrales de colores, paredes de ladrillo… no tiene sentido inventar adjetivos para describir un local original y atractivo, que tiene como punto saliente un patio trasero con un precioso jardín vertical.

El fuerte en platos está en los rolls (de verduras, pollo o atún, $99), sándwiches y ensaladas, entre las que sobresale la Veggie Kale (kale crocante con koftas de arroz yamaní y mijo con coleslaw y chutney). Pero también podés pedir un ojo de bife con coleslaw y quinoa ($167). La carta de la noche suma opciones más contundentes, como el cordero o la bondiola.

Lekerman le agrega a su cocina algunos productos poco frecuentes en la ciudad, como el ya mencionado kale (la hoja verde de moda en EE.UUU) y el acai, que sirve en forma de granita junto con uno de sus desayunos energéticos.

La carta de bebidas es amplia y democrática. Basta saber que, a pesar de tener una gran variedad de jugos naturales, escapan a la postura de no ofrecer gaseosas. Podés tomar un jugo de pepino, manzana y menta ($42), servido en frasco, pero también un Coca-Cola.

La barra, a cargo de Ramiro Ferreri (uno de los mayores referentes en cuanto a barras móviles), ofrece, a partir de las 18hs, tragos clásicos y algunos propios, como el Ron Fashion Pomelo 1.0 (ron añejo, spicy syrup y gotas de bitter pomelo) o el Gimlet 12 (gin, esencia de eucalipto y stick de limón).

Möoi Palermo está emplazado dentro del hotel boutique Clásico, cuya inauguración está prevista para este mes. En el quinto piso, en un penthouse con terraza, ya funciona el salón de eventos de Möoi, con capacidad para 120 personas. Abre de martes a domingo, a partir de las 9. Costa Rica 5648, Palermo Hollywood / T. 4773-7246