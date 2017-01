10 Consejos para posicionar tu Web

Hoy en día, el posicionamiento web se ha instalado en nuestras vidas como algo primordial pero, evidentemente, no es una tarea sencilla.

Diseño web y SEO van de la mano, pudiendo determinar el éxito de tu proyecto. ¡Aquí van 10 puntos esenciales para optimizar el SEO de tu web!

1. Diseño web atractivo y responsive:

Una de las premisas para cualquier página web, debe ser que el diseño sea responsive, es decir, que se adapte perfectamente a las nuevas tecnologías (tablets y móviles). La gran mayoría del tráfico llega a través de estos dispositivos. Otro motivo extra, para tener tu web optimizada, es que google premia este factor.

2. URL clara y limpia:

La creación de la URL debe ser clara para que tu sitio web tenga un buen SEO. Los buscadores odian las URL complicadas, un ejemplo sería el siguiente:

Si un usuario busca Diseño web en Barcelona, los buscadores darán prioridad a las webs con una URL como esta www.rhuven.com/diseno-web-barcelona

Pero si tu web tiene un enlace así www.dominio.com/post/id96538292, Google penalizará tu web.

3. Cuestión de velocidad:

Un factor muy importante que Google tiene en cuenta a la hora de posicionar las páginas webs, es el tiempo de carga del sitio web. Si tu página web tarda mucho en cargarse, no solamente perderás clientes, también tráfico / visitas. Una web lenta afecta negativamente al posicionamiento web.

4. Uso de JavaScript:

Con JavaScript podemos hacer un diseño web muy atractivo, pero no debemos abusar de este recurso. El uso excesivo del JavaScript puede tener un impacto negativo. Los motores de búsqueda prefieren el uso limitado de este recurso, sobre todo si lo aplicamos en contenidos.

5. Uso de imágenes:

En el diseño web se utilizan imágenes y colores para poder llamar la atención del usuario. Solemos trabajar con imágenes grandes y de alta calidad, pero debemos ir con cuidado ya que si no trabajamos correctamente las fotografías, estas pueden hacer más lenta la navegación… y ya sabemos que sucede con las páginas webs de carga lenta… Debemos comprimir las imágenes lo máximos posible.

Todas las imágenes debemos nombrarlas pensando en el posicionamiento web, y añadirles etiquetas ALT.

6. Estructura de la web clara.

Cuando diseñamos una página web, siempre debemos tener claro su estructura: la disposición del contenido debe ser limpia y sencilla de seguir, así ayudaremos al usuario a navegar por la web sin que se pierda y, a la vez, le ayudaremos a que pueda encontrar lo que busque.

No olvides que toda la información ha de ser fácil de encontrar.

7. Código limpio:

El código nos permite crear cosas increíbles para nuestro sitio web, pero debemos tener en cuenta algunas cosas cuando hagamos uso de él. Los motores de búsqueda tienen problemas para identificar webs que abusan de este recurso.

8. Flash:

En su día, la tecnología flash era lo más utilizado. Hoy en día es un recurso que limita nuestras webs móviles y no favorece al SEO.

Móviles y Tablets no soportan estos archivos. Es un gran inconveniente para el usuario puesto que no podrá ver una parte del contenido de la página. No trabajar con Flash acelera tu web, evitas que la página tenga partes que no puedan ver todos los usuario y ayuda a posicionarte mejor.

9. Versión web para imprimir:

Tener tu página web optimizada para una fácil impresión es importante. Esta característica, da a los visitantes la posibilidad de imprimir las páginas que deseen para poder leerlas más tarde. Asegúrate que el texto no es complicado de leer, que no existan páginas en blanco. Controla los espacios entre las frases para no dificultar su lectura.

10. Ten en cuenta el diseño web a diferentes resoluciones:

Cuando haces el diseño de paginas web, debes tener en cuenta que esta se verá en diferentes tipos de ordenador: diferentes tipos de resolución. Asegúrate que el diseño se adapte correctamente a todas las resoluciones del mercado o te estarás arriesgando a que, dependiendo del ordenador, se vea correctamente o no.

Tag: desarrollo web