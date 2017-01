Anuncian más inversiones en Villa Arelauquen

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los directivos de Villa Arelauquen informaron ayer que proximamente comenzarán las obras para extender el gasoducto hasta Villa Los Coihues y el country club, y que el loteo que está a la venta ya comercializó el 50 por ciento de sus parcelas.

Asimismo aseguraron que avanzan a buen ritmó las obras del hotel, con 22 habitaciones, y que a fin de año se podrá jugar en la cancha de golf con 18 hoyos.

El presidente de la compañía, Huber Gosse, aseguró que llevan invertidos 9 millones de dólares y que en los próximos meses se concretarán obras por un millón más.

Entre ellas destacó la extensión del gasoducto, emprendimiento que será compartida entre varias empresas e instituciones, como son Peñon Arelauquen, Camuzzi, Villa Los Coihues y la asociación empresarial y las juntas vecinales del cerro Catedral.

Los empresarios reseñaron las principales obras del complejo, entre las que se destacan la red subterránea de agua, electricidad, telefonía y video (ya instaladas) y la inminente red de gas por el loteo.

Estimaron que para fin de año ya habrá gas de red en Arelauquen, para lo cual prevén una inversión de 200 mil dólares.

Aclararon asimismo algunos aspectos con respecto a la pavimentación de la ruta provincial 82, que une Villa Los Coihues con la ruta Nacional 258 a El Bolsón, lo cual aseguraron “continua en carpeta”.

Los directivos afirmaron que por ahora “la provincia no cumplimentó los trámites necesarios para que se inicien las obras”.

Reiteraron que Arelauquen está dispuesta a financiar los trabajos pero demanda que dicho importe le sea reconocido como pago adelantado de futuros impuestos provinciales, para lo cual se debería celebrar un convenio legitimado en ley provincial.

Reiteraron que presentaron el proyecto técnico, el cual también deberá ser aprobado por Parques Nacionales. También aseguraron ya se instalará el gas y también se entubará la línea eléctrica en los tres kilómetros de frente que tiene el loteo hacia el lago Gutiérrez.

Gosse dijo que actualmente se construyen en Peñon del Lago en Villa Arelauquen una docena de casas particulares y estimó que de aquí a fin de año el número se podría duplicar.

Se mostró optimista por la venta de lotes, de los cuales el 50 por ciento corresponde a personas radicadas en la región del Nahuel Huapi y en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y el resto a familias de Buenos Aires.

Consultados sobre su interés en explotar el centro invernal cerro Catedral, para lo cual presentaron una nota ante la secretaría de Turismo en marzo pasado, Gosse dijo que “por ahora entendemos que no hay lugar para nosotros en el centro invernal”.

Agregó que seguirán de cerca lo que suceda en la montaña y dijo que si el centro de esquí no está acompañado de un negocio inmobiliario no es rentable. “Esto es así acá y en todo el mundo”, opinó.